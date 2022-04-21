Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 21 квітня: список

Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 21 квітня: список

У РФ стверджують, що їхні військові не займаються мародерством.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 21 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

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"Призначений" ворогом "голова тимчасової адміністрації звільненої території Харківської області" Ганчев заявив, що "не виключається проведення референдуму щодо статусу Харківської області, та мешканці не виявляли відповідної ініціативи". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Міноборони РФ повідомило, що "в населеному пункті Воскресенське українські військові провели фейкові знімання "актів мародерства", вчинених військовими РФ. Перевдягнені бойовики на автомобілях зі знаком "Z" на камеру грабували приватні будинки". Застерігаємо: це – фейк!

Пропагандисти РФ вирвали з контексту та надали негативної конотації словам мера Варшави Тшасковського, який нібито "поскаржився на проблеми через наплив біженців з України, що створює величезний тиск на місто". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай спростував взяття окупантами Рубіжного. Вже втретє росіяни намагаються вкинути інформацію про "визволення" міста.

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