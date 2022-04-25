Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 25 квітня: список

Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 25 квітня: список

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські пропагандисти щодня вигадують нові фейки, аби дискредитувати ЗСУ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 25 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків та маніпуляцій:

Попри заяву Верещук про те, що домовленостей про гуманітарні коридори з "Азовсталі" не було, міноборони РФ повідомило, що "київська влада зірвала гуманітарну операцію" цивільного населення, що переховується на території комбінату. Застерігаємо: це – маніпуляція!

Попри попередні повідомлення про збір силовиками РФ уламків збитих українських дронів для підготовки провокацій, кілька російських Telegram-каналів повідомили, що в Курській області було збито ударний безпілотник "Байрактар", який перебуває на озброєнні ЗС України. Застерігаємо: це – фейк!

Пропагандисти РФ повідомили, що російське село Нехотіївка (Білгородська область) "обстріляли з боку України". За словами останніх, "пошкоджено житлові будівлі та особистий транспорт". Застерігаємо: це – маніпуляція!

Нагадаємо, російські хакери атакують простих українців дедалі більше, щоб отримати доступ до їхніх облікових даних і публікувати фейкові повідомлення.

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