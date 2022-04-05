Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 5 квітня: список

Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 5 квітня: список

У РФ наполягають на тому, що геноцид українців у Бучі є "постановкою".

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 5 квітня 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

Керівник МЗС РФ Лавров у коментарі щодо ситуації в Україні заявив, що "причина відверто брехливої провокації у місті Буча полягає у спробі зірвати російсько-українські переговори". Застерігаємо: це – фейк!

Представники військового та політичного керівництва РФ, зокрема Пєсков, не виключають "появи нових фейків, аналогічних фото, як у Бучі, і Росія наполегливо говоритиме про те, що є правда, а що - вигадка". Застерігаємо: це – маніпуляція!

У вечірньому зведенні міноборони РФ заявило, що "націоналістичні батальйони інтенсивно обстрілюють ділянку гуманітарного коридору, дотичну до Маріуполя, чим зривають евакуацію мирних жителів та іноземців з міста". Застерігаємо: це – фейк!

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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