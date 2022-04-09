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Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 9 квітня: список

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Головні фейки та маніпуляції, які ворог використовував 9 квітня: список

Фото: Служба безпеки України/Telegram

У РФ заявили, що українські військові нібито обстріляли з мінометів Курськ.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 9 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:

  • Міноборони РФ повідомляє, що "главарі українських нацистів" намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого було використано суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором. Російський корабель відкрив артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло". Таким чином, прикрившись боротьбою з "нацистами", РФ виправдовують власні воєнні злочини. Застерігаємо: це – маніпуляція! 
  • Губернатор російської курської області повідомив, що "українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні". Застерігаємо: це – дезінформація! 
  • Попри те, що українські війська не утримують заручників з числа цивільного населення, міноборони РФ стверджує, що "націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян". Застерігаємо: це – фейк!

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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