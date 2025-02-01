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Головні новини ночі 1 лютого 2025 року: удар по Запоріжжю та заява Трампа про закінчення війни

Головні новини ночі 1 лютого 2025 року: удар по Запоріжжю та заява Трампа про закінчення війни

Уночі 1 лютого 2025 року ворог атакував Запоріжжя / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:

  • "Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни": Трамп анонсував розмову з Путіним Читати далі –>
  • Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів Читати далі –>
  • Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад Читати далі –>
  • Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
  • Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото) Читати далі –>

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