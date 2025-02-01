Головні новини ночі 1 лютого 2025 року: удар по Запоріжжю та заява Трампа про закінчення війни

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:
- "Ми, можливо, зробимо щось значне для закінчення війни": Трамп анонсував розмову з Путіним Читати далі –>
- Удар ворога по Запоріжжю: знеструмлені понад 400 абонентів Читати далі –>
- Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджений навчальний заклад Читати далі –>
- Уночі Україною кружляли ворожі безпілотники: де пролунали вибухи Читати далі –>
- Запоріжжя атакували 18 дронів: спалахнули пожежі, постраждала автомийка (фото) Читати далі –>
Читайте також: