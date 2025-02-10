Головні новини ночі 10 лютого 2025 року: вибухова ніч у РФ та чергова заява Трампа про перемовини

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 лютого 2025 року:
- Невідомі безпілотники атакували Слов'янськ-на-Кубані: озвучена ймовірна ціль атаки Читати далі –>
- "В'ї*али дрони по Краснодару в будинок": невідомі безпілотники атакували російське місто Читати далі –>
- США досягають прогресу у відносинах з РФ, але Трамп відмовляється обговорювати переговори з Путіним Читати далі –>
- Тривають бої за залишки території шахти "Торецької" — військовий оглядач Читати далі –>
- Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>
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