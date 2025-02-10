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Головні новини ночі 10 лютого 2025 року: вибухова ніч у РФ та чергова заява Трампа про перемовини

Головні новини ночі 10 лютого 2025 року: вибухова ніч у РФ та чергова заява Трампа про перемовини

У Росії вночі пролунали вибухи: невідомі дрони атакували міста РФ / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 лютого 2025 року:

  • Невідомі безпілотники атакували Слов'янськ-на-Кубані: озвучена ймовірна ціль атаки Читати далі –>
  •  "В'ї*али дрони по Краснодару в будинок": невідомі безпілотники атакували російське місто Читати далі –>
  • США досягають прогресу у відносинах з РФ, але Трамп відмовляється обговорювати переговори з Путіним Читати далі –>
  • Тривають бої за залишки території шахти "Торецької" — військовий оглядач Читати далі –>
  • Уночі в Україні літали ворожі дрони: де пролунали вибухи Читати далі –>

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