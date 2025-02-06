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Головні новини ночі 6 лютого 2025 року: ворожа атака на Харків та вибухова ніч у РФ

Головні новини ночі 6 лютого 2025 року: ворожа атака на Харків та вибухова ніч у РФ

Росіяни знову надокучали українцям "Шахедами" / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події:

  • Ворог знову ударив по Харкову: що відомо Читати далі –>
  • Росіяни, окрім "Шахедів", випустили в українське небо і повітряні кулі: чим вони небезпечні Читати далі –>
  • Гул на вулиці: росіяни у Ростовській області поскаржилися на "бавовну" Читати далі –>
  • У Харкові ворожий безпілотник влучив у дах найбільшого ринку міста: які наслідки Читати далі –>
  • Гучна ніч 6 лютого 2025 року в Україні: де пролунали вибухи Читати далі –>

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