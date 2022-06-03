Головні слова 100 днів війни: Зеленський звернувся до українців

Український президент Володимир Зеленський підсумував 100 днів повномасштабної війни Росії.

Глава держави заявив, що Збройним силам України вдалося зупинити "другу армію в світі". Від неї залишилися лише слова "воєнні злочини, ганьба і ненависть".

Про це очільник України розповів у традиційному відеозверненні у п'ятницю, 3 червня.

Головні тези зі звернення українського президента:

Рівно сто днів тому всі ми прокинулися в іншій реальності. У 2014 році росія прийшла до нас з одним словом. Це слово - війна. 24 лютого росія додала до цього слова ще одне, зробивши словосполучення: повномасштабна війна . Протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати сьогодні.

. Протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати сьогодні. Українські слова – паляниця, Збройні сили, "Стугна", "Козак", Зміїний і Чорнобаївка . Іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", Жешув . І лендліз – ще одне слово, але яке відображає сто днів боротьби, дипломатії, підтримки.

. Іноземні слова, які стали рідними для України: . І лендліз – ще одне слово, але яке відображає сто днів боротьби, дипломатії, підтримки. Щодня у нас зʼявлялися слова, які для кожного і кожної тепер значно більше, ніж просто слова. Гостомель, Бородянка, Охтирка, Чернігів, Харків, Херсон, Ізюм, Мелітополь, Маріуполь і "Азовсталь". А разом з ними – армія, арта, морпіхи, прикордонники, розвідка, нацгвардійці, поліція, тероборона, авіація, наші героїчні льотчики... Слово – привид. Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим.

А разом з ними – армія, арта, морпіхи, прикордонники, розвідка, нацгвардійці, поліція, тероборона, авіація, наші героїчні льотчики... Слово – привид. Привид Києва. Який знищував ворогів і залишався живим. Щоб інші слова – фільтрація, депортація, катування, розстріл, коврове бомбардування, ракетний удар – обовʼязково отримали відповідь. Відповідь всього лише з одного слова: справедливість. Справедливість, яка стане крапкою після тимчасових для нас слів: окупація, мордор, орки.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці сотого дня війни

Багато що змінилося. До нашого лексикону привнесли дуже багато смертельно небезпечних слів. "Іскандери", "Калібри", "Солнцепеки", фосфорні бомби та інше. Зʼявилися слова, які тепер дуже часті. Але ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони вже не означали того, що вони означають сьогодні для нас. Це слово – руїни. А також – сирена, повітряна тривога, комендантська година, блокпост, колючий дріт. І слово – міни.

І обовʼязково – повернення. На основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – звільнення . Це слова нашого майбутнього! Слова про те, куди прямує і завжди прямуватиме ворожий воєнний корабель. І звичайно, наше вже народне – "Доброго вечора! Ми з України!".

. Це слова нашого майбутнього! Слова про те, куди прямує і завжди прямуватиме ворожий воєнний корабель. І звичайно, наше вже народне – І кожному відоме продовження: "Смерть ворогам!" Бо є три слова, задля яких протягом вже ста днів після восьми років ми боремося: мир, перемога, Україна.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко охарактеризував варварську війну Росії на знищення України та українців. "100 – як один довгий, складний день. Емоцій, тяжкої праці, кривавих боїв, втрат і смертей. Разом з тим, час відваги і затятості", - сказав він.

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