Головний "гауляйтер" Херсона потрапив до лікарні: радник голови ОВА повідомив деталі

За інформацією радника голови ОВА Сергія Хланя, головний колаборант Херсона, найімовірніше, потрапив до медичного закладу через планові заходи у зв’язку з онкологією.

Про це радник голови Херсонської ОВА повідомив у Мережі.

"Ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно — до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший. А тепер перебуває в Херсоні, звідки вимушено виїжджають найкращі спеціалісти, бо не хочуть працювати з окупантами, і критично не вистачає ліків. Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут — вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - написав посадовець.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада почала відсторонювати колаборантів на тимчасово захоплених територіях України. Натомість на їхні місця загарбники призначають росіян. Зокрема, у Херсонській області головний зрадник Володимир Сальдо тепер виконує лише представницькі функції. Замість нього на посаду так званого "очільника" області призначено працівника ФСБ Росії Сергія Єлісєєва.

Ракети розтрощили завод у Запоріжжі – поранено 14 людей

Читайте також: