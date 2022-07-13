Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Головний "гауляйтер" Херсона потрапив до лікарні: радник голови ОВА повідомив деталі

Дата публікації
Перегляди
2113
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Головний "гауляйтер" Херсона потрапив до лікарні: радник голови ОВА повідомив деталі

Фото: УНІАН

Фейковий голова обласної адміністрації тимчасово окупованого Херсона Володимир Сальдо потрапив до лікарні.

За інформацією радника голови ОВА Сергія Хланя, головний колаборант Херсона, найімовірніше, потрапив до медичного закладу через планові заходи у зв’язку з онкологією.

Про це радник голови Херсонської ОВА повідомив у Мережі.

"Ймовірно це планові заходи у зв’язку з онкологічними проблемами. Але як прозаїчно — до цього він постійно лікувався в Ізраїлі, бо рівень медицини там інший. А тепер перебуває в Херсоні, звідки вимушено виїжджають найкращі спеціалісти, бо не хочуть працювати з окупантами, і критично не вистачає ліків. Розумію, що для Сальдо їх знайдуть, але може й тут — вирішить карма, не чекаючи ЗСУ", - написав посадовець.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада почала відсторонювати колаборантів на тимчасово захоплених територіях України. Натомість на їхні місця загарбники призначають росіян. Зокрема, у Херсонській області головний зрадник Володимир Сальдо тепер виконує лише представницькі функції. Замість нього на посаду так званого "очільника" області призначено працівника ФСБ Росії Сергія Єлісєєва.

Ракети розтрощили завод у Запоріжжі – поранено 14 людей

Ракети розтрощили завод у Запоріжжі – поранено 14 людей

Читайте також:

Наступна публікація