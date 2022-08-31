Головний гауляйтер Запорізької області Балицький втік до окупованого Криму

Головний гауляйтер Запоріжжя Євген Балицький втік з Мелітополя і повідомив, що керуватиме тимчасово окупованою територією області з Криму через "сімейні обставини".

Колаборант спершу опублікував у своєму Telegram-каналі відповідне відеозвернення, але згодом раптово видалив його. Це сталося після шквалу критики та негативу.

Зауважимо, у червні Балицький вже звертався до окупаційної адміністрації з Росії з проханням про переведення так званої "ВЦА" до Криму через побоювання за своє життя.

До речі, саме в червні партизанами були ліквідовані перші колаборанти, щоправда – в окупованому Херсоні.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Росії втік колаборант загарбників на Херсонщині Кирило Стремоусов.

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