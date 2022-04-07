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Головний лікар підігрує кадирівцям: в окупованій лікарні Рубіжного ворог знімає пропагандистські відео

Головний лікар підігрує кадирівцям: в окупованій лікарні Рубіжного ворог знімає пропагандистські відео

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Головний лікар підігрує кадирівцям: в окупованій лікарні Рубіжного ворог знімає пропагандистські відео

На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, окупанти обстріляли кожний медичний заклад в області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Зокрема, через обстріли армії Російської Федерації постраждала Рубіжанська лікарня. Наразі медичний заклад на окупованій частині міста.

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"Орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню", - наголосив Гайдай.

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За його словами, загарбники позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, аби поранені не мали шансів вижити.

У Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву. Наразі спроби наступу невдалі. Втім, голова ОДА Сергій Гайдай закликає евакуюватися.

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