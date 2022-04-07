Головний лікар підігрує кадирівцям: в окупованій лікарні Рубіжного ворог знімає пропагандистські відео

На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, 24 лютого, окупанти обстріляли кожний медичний заклад в області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, через обстріли армії Російської Федерації постраждала Рубіжанська лікарня. Наразі медичний заклад на окупованій частині міста.

"Орки знімають там відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях. Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню", - наголосив Гайдай.

За його словами, загарбники позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, аби поранені не мали шансів вижити.

У Луганській області армія Російської Федерації накопичує техніку і людей для прориву. Наразі спроби наступу невдалі. Втім, голова ОДА Сергій Гайдай закликає евакуюватися.

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