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Головний провал Росії у війні проти України: Кремль підготував методички про Херсон для пропагандистів

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Головний провал Росії у війні проти України: Кремль підготував методички про Херсон для пропагандистів

Фото: Twitter-сторінка Бенджаміна Піттета

Як росіянам подаватимуть відступ з Херсона.

У Москві підготували план для пропагандистських російських ЗМІ та блогерів про те, як пояснити головний провал Росії у війні проти України та втечу з Херсона.

Про це написали у виданні "Медуза" із посиланнями на власні джерела.

Як влада РФ пояснюватиме відступ від Херсона та які наративи використовуватиме:

  • Україні та НАТО потрібно "багато крові", тож вони кинуть усі сили на відвоювання Херсона у Росії.
  • Вести бої у місті недоцільно, адже ЗСУ готується зрівняти його із землею.
  • Під час війни зі Швецією Петро I теж відводив війська до Полтави, а потім переміг.

Такожзазначають, що статочне рішення про відхід від Херсона має ухвалити диктатор РФ Путін.

Що відбувається у Херсонській області: подробиці

Наразі українські військові звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому ЗСУ сповільнили наступ у Херсонській області.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань вважає, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Нагадаємо, є думка, що російські військові не зможуть спровокувати зСУ на лобову атаку на місто. Однак, якщо окупанти залишать у Херсоні військових, перевдягнених у цивільний одяг, це не дасть результату, нещодавно пояснював експерт - керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
932
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