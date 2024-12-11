Головний сержант зробив різку заяву про мобілізацію 18-річних

Єгор Фірсов переконаний, що в Україні вистачає людей, які б могли поповнити ЗСУ.

В Україні вистачає людей для проведення мобілізації, тому немає потреби знижувати призовний вік до 18 років.

Про це головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов заявив у ефірі "Радіо Свобода".

Фірсов виступив проти зниження мобілізаційного віку до 18 років.

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"Я проти того, щоб мобілізували 18-річних. У нас вистачає людей: спортсменів, поліцейських, інших категорій населення, які б могли поповнити Збройні сили", – переконаний військовий.

У цьому контексті він навів приклад спортзалу в Києві, де побачив багато кремезних чоловіків.

"Я коли був у відпустці у Києві, приїхав у спортзал, то не мав можливості припаркуватися, не було де стати. Це не жінки приїхали. Я зайшов у спортзал, там кожна друга-третя людина – кремезний чоловік", – висловився Фірсов.

Тож, переконаний він, слід відповідним чином проводити ту мобілізацію, яка передбачена чинним законодавством, а не поширювати її на 18-річних.

До слова, 5 грудня радник президента України Дмитро Литвин заперечив, що готується мобілізація громадян віком від 18 років.

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