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Головного інженера ЗАЕС звільнили через співпрацю з російськими окупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Головного інженера ЗАЕС звільнили через співпрацю з російськими окупантами

Фото: Енергоатом

Головного інженера ЗАЕС Юрія Черничука звільнили через співпрацю з російськими окупантами.

Юрія Черничука, який був головним інженером ЗАЕС, звільнили через співпрацю з російськими окупантами. Відповідне розпорядження дав очільник Енергоатому Петро Котін.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Звільнити Черничука вирішили після отримання підтвердженої інформації про його колабораційну та зрадницьку діяльність. Наказ про його усунення з должності підписав 1 грудня президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

Головним інженером станції призначили Ігоря Мурашова, а виконувачем обов'язків генерального директора ЗАЕС Дмитра Вербицького.

Зазначимо, що в травні цього року в пресслужбі компанії повідомляли, що Юрія Черничука окупанти затримали та не випустили з Енергодару. В той час в Запоріжжі проходило засідання Ради головних інженерів ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Нагадаємо, що рашисти обмежують доступ експертам Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС після обстрілів.

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Дата публікації
Перегляди
673
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