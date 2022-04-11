Головнокомандувач ЗСУ опублікував перше відео про битву за Мощун на Київщині

Залужний наголосив, що українські захисники проявили дива військової майстерності.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний опублікував перше відео про битву за Мощун на Київщині.

"Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам’ятаємо всіх — і полеглих, і живих. Перше відео із циклу про битву за село Мощун", — написав Залужний.

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За словами Залужного, утримати цей форпост було надважливим завданням. Адже Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці.

"Проте наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі. Вони втримали Мощун. І цим захистили Київ", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

Битва за кожне місто і село нашої країни варта окремої книги. Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо всіх - і полеглих, і живих. Перше відео із циклу про битву за село Мощун. Утримати цей форпост було надважливим завданням. Адже Мощун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці. Проте наші воїни проявили дива військової майстерності. Під ногами загарбників горіла не тільки земля, а й вода. Українські захисники підривали мости, понтонні переправи, не даючи ворогу просунутися далі. Вони втримали Мощун. І цим захистили Київ. #Україна_тримається_на_наших_плечах Опубліковано Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine Неділя, 10 квітня 2022 р.

Нагадаємо,13 березня українські захисники витіснили російські окупаційні сили за межі села Мощун у Бучанському районі Київської області.

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