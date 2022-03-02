Головнокомандувач ЗСУ поговорив з командувачами сил США та НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ поговорив з командувачами сил США та НАТО в Європі

У США та НАТО наголосили, що народ України, президент та військові є гордістю для всього світу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів ромову з Командувачем Європейським командуванням Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив в соцмережах.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів Силам оборони держави!", - написав Залужний.