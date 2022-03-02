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Головнокомандувач ЗСУ поговорив з командувачами сил США та НАТО в Європі

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Головнокомандувач ЗСУ поговорив з командувачами сил США та НАТО в Європі

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У США та НАТО наголосили, що народ України, президент та військові є гордістю для всього світу.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів ромову з Командувачем Європейським командуванням Збройних сил США і Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Головнокомандувач ЗСУ повідомив в соцмережах. 

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії РФ. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому Українському народові, що наші військові, наш Президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів Силам оборони держави!", - написав Залужний. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею

Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею
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