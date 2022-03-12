Головнокомандувач ЗСУ показав, як Bayraktar знищив російську систему залпового вогню: відео

Знищення систем залпового вогню - це врятовані життя українців.

Українські захисники за допомогою безпілотника Bayraktar знищили систему залпового вогню окупанта.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Прицільне знищення реактивної системи залпового вогню противника. Bayraktar в дії! Сотні врятованих життів наших співгромадян, передусім мирних жителів", - йдеться у повідомленні головнокомандувача.

Нагадаємо, Міноборони опублікувало відеозапис, на якому зафіксована робота українських військових зі складу ООС, що воюють з російськими окупантами.

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