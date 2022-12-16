Головнокомандувач ЗСУ повідомив про кількість запущених ворогом ракет і успішну роботу ППО

Йдеться про майже 80 ракет.

З'явились попередні підрахунки кількості випущених по Україні ракет і їхнє збиття. Таку статистику оприлюднив головнокомандувач ЗСУ.

"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П)", - значиться в повідомлені.

Додається статистика, що силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

"Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю. Вірте в ЗСУ!", - додається в повідомленні від головнокомандувача.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 грудня, Росія влаштувала черговий терор в Україні. У Кривому Розі знищено під'їзд будинку, повідомляється про дві жертви.

А на Київщині пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. Також відомо про трьох постраждалих.

Росіяни випустила по Києву 40 ракет, з яких 37 - збили сили ППО. У місті перебої зі водою і теплом. Застосовані аварійні відключення, не курсує навіть метро.

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