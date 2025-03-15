Україна досягла значного прогресу в ракетній програмі — "Довгий Нептун" - Сирський

Збройні Сили України отримують новітнє озброєння – українська ракета "Довгий Нептун" успішно пройшла випробування, довівши свою точність та ефективність на дистанціях до 1000 км.

Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, йдеться у Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Україна досягла значного прогресу в ракетній програмі — "Довгий Нептун" успішно пройшов випробування та бойове застосування з дальністю до 1000 км. Також триває робота над постачанням артилерії в межах нових пакетів підтримки від партнерів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський повідомив, чи перебувають ЗСУ в оточенні в Курській області.

Окрім того, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли у звіті, що армія РФ просунулася до українського кордону на Курщині. Втім, українські сили все ще зберігають обмежені позиції в регіоні.

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