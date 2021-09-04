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Головнокомандувач ЗСУ висловив бажання проїхатися танком по Красній площі та Арбату

Головнокомандувач ЗСУ висловив бажання проїхатися танком по Красній площі та Арбату

Скріншот відео

Заяву Залужного під час телевізійного ефіру уже цитують у соцмережах.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний у відповідь на запитання, чи не хотів би він проїхатися танком по Червоній площі, відповів ствердно.

Цей фрагмент інтерв’ю журналістки Яніни Соколової з очільником української армії цитують у суботу, 4 вересня, у соцмережах.

У розмові з журналісткою головнокомандувач ЗСУ закликав українців вірити українській армії. “Ми люди, які все серце і всю душу їм віддаєм”, - запевнив Валерій Залужний.

Коли його запитали, чи не хотів би він проїхатися танком по Красній площі, відповів ствердно і додав: “І по Арбату”.

При цьому, за його словами, на танку буде український національний прапор і гратиме святкова музика.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео з репетиції параду до Дня Незалежності, під час якої українські військовослужбовці хором виконали приспівку "Путін - х*йло!".

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