Головнокомандувач ЗСУ висловив бажання проїхатися танком по Красній площі та Арбату

Головнокомандувач ЗСУ висловив бажання проїхатися танком по Красній площі та Арбату

Заяву Залужного під час телевізійного ефіру уже цитують у соцмережах.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний у відповідь на запитання, чи не хотів би він проїхатися танком по Червоній площі, відповів ствердно.

Цей фрагмент інтерв’ю журналістки Яніни Соколової з очільником української армії цитують у суботу, 4 вересня, у соцмережах.

У розмові з журналісткою головнокомандувач ЗСУ закликав українців вірити українській армії. “Ми люди, які все серце і всю душу їм віддаєм”, - запевнив Валерій Залужний.

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Коли його запитали, чи не хотів би він проїхатися танком по Красній площі, відповів ствердно і додав: “І по Арбату”.

При цьому, за його словами, на танку буде український національний прапор і гратиме святкова музика.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео з репетиції параду до Дня Незалежності, під час якої українські військовослужбовці хором виконали приспівку "Путін - х*йло!".

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