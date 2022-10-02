Головнокомандувач ЗСУ Залужний поспілкувався з генералом Міллі: про що говорили

Український та американський генерали обговорили потреби Сил оборони України у війні проти російських окупантів.

Про це повідомив Валерій Залужний.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії. Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, на окремих напрямках окупанти самі здаються в полон та залишають позиції.

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