Головнокомандувач ЗСУ Залужний поспілкувався з генералом Міллі: про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний поспілкувався з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Український та американський генерали обговорили потреби Сил оборони України у війні проти російських окупантів.
Про це повідомив Валерій Залужний.
"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії. Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - наголосив Валерій Залужний.
Нагадаємо, на окремих напрямках окупанти самі здаються в полон та залишають позиції.
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