Головнокомандувач ЗСУ звернувся до блогерів: "Не ставайте інструментом у руках ворога"

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до блогерів: "Не ставайте інструментом у руках ворога"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до блогерів з проханням утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів.

За словами головнокомандувача ЗСУ, у соціальних мережах періодично зʼявляється інформація, яку ворог використовує для нанесення втрат українським захисникам.

Про це Залужний написав у своєму Телеграмі.

Він наголосив, що військове керівництво країни не надає жодної важливої інформації про поточні операції.

"Я в черговий раз закликаю всіх, особливо блогерів з великими аудиторіями, утриматися від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії", — написав Залужний.

Головнокомандувач наголосив, що запорукою успішного знищення ворога є нерозповсюдження такої інформації.

"Вірте Збройним силам. Ми робимо свою роботу. У нас потужний, підступний і безжалісний ворог, який використовує будь-що для нанесення нам втрат. Не ставайте інструментом у його руках!" — закликав Залужний.

Нагадаємо, російські окупанти в шоці від того, який опір їм дали українські військові: "Вони вісім років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут".

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