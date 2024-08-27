Голову ВЛК на Закарпатті підозрюють у виготовленні неправдивих медичних документів для військовозобов’язаних: діяло дві схеми

На Закарпатті було заблоковано дві схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

На Закарпатті повідомлено про підозру голові військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП, медичній сестрі Хустської районної лікарні, місцевому жителю та уродженцю Хмельницького. Їх підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Згідно з версією правоохоронців, підозрювані за певну плату виготовляли підроблені медичні документи. Ці документи використовувалися для того, щоб визнати військовозобов’язаних непридатними до служби в армії і виключити їх з військового обліку. Завдяки цьому вони могли безперешкодно виїжджати за межі України під час війни.

Затримання чоловіка / Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За документами, медсестра і її спільник отримали дві суми неправомірної вигоди: 5000 та 1500 доларів США, які вони планували розподілити між усіма учасниками схем. Іншого підозрюваного, який допоміг отримати громадянину групу інвалідності, затримали під час отримання 6000 доларів США. Їх затримали відповідно до статті 615 КПК України.

Гроші, які вилучили у правопорушників / Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше "Укрінформ" і місцевий журналіст Віталій Глагола повідомили, що СБУ проводить обшуки в Хустському ТЦК та у військового комісара Василя Зубатова.

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