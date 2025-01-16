Мобілізація рятувальників: чи справді половину співробітників ДСНС відправлять на фронт

За словами нардепа, після 28 лютого у половини особового складу ДСНС буде скасована бронь від мобілізації.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що отримує скарги від співробітників ДСНС про можливе переведення половини особового складу до лав ЗСУ після 28 лютого.

За його словами, працівників залякують тим, що їхню бронь буде скасовано, а у деяких підрозділах вже нібито складають списки для мобілізації.

“Це що, нова серія? Таке вже було минулого року! Все вирішилося окремим розпорядженням про 90% бронювання ДСНС”, – зазначив Гончаренко у своєму зверненні.

Втім, офіційна позиція ДСНС спростовує ці твердження. У відомстві заявили, що інформація про мобілізацію 50% співробітників не відповідає дійсності.

“90% особового складу ДСНС заброньовано. Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом", – повідомили в ДСНС.

У відомстві підкреслили, що співробітники щодня виконують критично важливі завдання, рятуючи громадян та ліквідовуючи наслідки російських атак, часто ціною власного життя.

“Просимо громадян користуватися лише перевіреною інформацією та звертатися за офіційними коментарями до ДСНС для уточнення правдивості отриманих даних”, – зазначено в заяві.

ДСНС також нагадує про важливість уникнення дезінформації, яка може створювати паніку серед працівників та суспільства.

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