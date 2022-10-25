Женуть на забій: окупант просить дружину розповісти всім про бездарність командування (перехоплення)

Загарбник скаржиться, що командування жене їх у наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів.
Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову окупанта з рідними, в якій загарбник зізнається, що їх просто відправляють на забій.
Аудіозапис розмови опублікувало Головне управління розвідки.
Російський окупант на Донецькому напрямку просить дружину достукатися до вищого керівництва РФ і пояснити реальну ситуацію на фронті.
Загарбник скаржиться, що командування відправляє їх на забій: жене в наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів.
Окупант: "У Міноборони пишіть, у прокуратуру. Танки несправні, а відправляють на самий "передок". Ось нас сьогодні відправили почати наступ, а у нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас ці пі**ри кричать, а ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у полі трупи і їх х*й хто дає забирати, наших солдатів".
Дружина окупанта: "Писала я, а толку".
Окупант: "Робіть щось. Вони, пі***аси, не дають навіть рідним телефонувати. Нехай роблять щось. У нас тут руки зв'язані".
Нагадаємо, що це вже далеко не вперше окупанти в перехоплених розмовах скаржаться на свій плачевний стан. Раніше окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною.
Інший порівняв ситуацію в російській армії зі сталінськими методами - "як за Сталіна – ні кроку назад". Ще один поскаржився, що у ЗСУ "все є", а у окупантів – "ні х*я".
Росіянин, який перебував біля Давидового Броду на Херсонщині, визнав безглуздість мобілізації і заявив, що "народу пригнали багато, але толку немає".
Також у перехопленій українською розвідкою розмові росіянин розповів сестрі, що їхній підрозділ на Херсонському напрямку готується здавати позиції перед наступом ЗСУ.