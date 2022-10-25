Женуть на забій: окупант просить дружину розповісти всім про бездарність командування (перехоплення)

Загарбник скаржиться, що командування жене їх у наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів.

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову окупанта з рідними, в якій загарбник зізнається, що їх просто відправляють на забій.

Аудіозапис розмови опублікувало Головне управління розвідки.

Російський окупант на Донецькому напрямку просить дружину достукатися до вищого керівництва РФ і пояснити реальну ситуацію на фронті.

Загарбник скаржиться, що командування відправляє їх на забій: жене в наступ з несправними танками, які глохнуть кожні 50 метрів.

Окупант: "У Міноборони пишіть, у прокуратуру. Танки несправні, а відправляють на самий "передок". Ось нас сьогодні відправили почати наступ, а у нас танки неробочі, глохнуть через кожні 50 метрів. На нас ці пі**ри кричать, а ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у полі трупи і їх х*й хто дає забирати, наших солдатів".

Дружина окупанта: "Писала я, а толку".

Окупант: "Робіть щось. Вони, пі***аси, не дають навіть рідним телефонувати. Нехай роблять щось. У нас тут руки зв'язані".