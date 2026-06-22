Навколо Кримського мосту з’явилися нові загородження: що помітили на супутнику

Кримський міст (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Google Maps оновив супутникові знімки Кримського мосту. На нових зображеннях у високій роздільній здатності видно масштабні захисні споруди, які Росія встановила навколо об’єкта.

Про це повідомляє OSINT-канал "Око Гора" з посиланням на супутникові знімки Google Maps.

Супутниковий знімок району Кримського мосту, на якому видно баржі та захисні споруди навколо переправи. / © Google Maps

На фото можна розглянути систему оборони, розгорнуту біля переправи через Керченську протоку. Зокрема, вздовж підходів до мосту росіяни виставили баржі, а у воді помітні бонові та протидиверсійні загородження.

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Частина конструкцій розміщена безпосередньо біля судноплавного каналу, який проходить під арочним прольотом мосту.

Супутниковий знімок району Кримського мосту, на якому видно баржі та захисні споруди навколо переправи. / © Google Maps

Такі захисні споруди Росія почала активніше встановлювати після атак на Кримський міст і зростання загрози застосування морських безпілотників.

Кримський міст залишається одним із ключових логістичних маршрутів для забезпечення російських військ на тимчасово окупованому півострові. Саме тому його оборона є одним із пріоритетів для РФ.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму: останні новини

Раніше ми повідомляли про те, що Україна останнім часом посилила удари по окупованому росіянами Криму. Це спричинило проблеми з логістикою противника, паливну кризу, перебої зі світлом і паніку серед росіян. Російські військові починають евакуацію своїх сімей з півострова.

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Сили безпілотних систем заінтригували заявою про удари поблизу Кримського мосту. Йшлося, зокрема, про влучання по нафтобазі Керченського порту. Українські військові також попередили окупаційну “владу”, що бачили Кримський міст “зблизька та з різних ракурсів”.

Після цього в окупованому Криму вночі та вдень лунали потужні вибухи. У різних районах півострова зникали світло й вода, а окупаційна “влада” повідомляла про повну зупинку продажу пального для росіян. Без електрики залишалася значна частина Криму, зокрема північно-західні, центральні та південнобережні енергорайони.

Також напередодні вибухи лунали у Керчі. Українські безпілотники вдарили по нафтобазі, розташованій приблизно за кілометр від Кримського мосту, а також по порту “Кавказ”. Згодом ці удари офіційно підтвердила українська влада.

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