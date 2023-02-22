Гора трупів: Пригожин показав шалені втрати "вагнерівців" за день під Бахмутом (фото)

Пригожин зазначив, що це лише частина "вагнерівців", які загинули під Бахмутом за один день.

Власник російської приватної військової "Вагнер" Євген Пригожин вкотре пожалівся на нестачу боєприпасів та показав фотографію гори трупів своїх загиблих бойовиків.

Про це Пригожин заявив у коментарі так званому "військовому кореспондентові" РФ, а наспраді зеку-втікачу з горлівської колонії Владлену Татарському.

Пригожин зазначив, що це лише частина "вагнерівців", які загинули під Бахмутом за один день.

"Боєприпаси нам як не давали, так і не дають. Зараз 10 година ранку 22 лютого. Жодних кроків щодо видачі боєприпасів не зроблено. У чому проблема? Пояснюю. Я нижче викладаю фотографію. Це одне з місць збору загиблих. Це хлопці, які загинули вчора через снарядний голод. Їх мало бути в 5 разів менше", – зазначив він.

Пригожин поскаржився, що військове командування РФ робить вигляд, що ПВК "Вагнер" нібито не існує.

"Ні Шойгу, ні Герасимов не хочуть ухвалювати рішення (про постачання "вагнерівцям" боєприпасів. – Ред.). ПВК "Вагнер" немовби не існує. Раніше нам видавалися боєприпаси формально, на деякі військові підрозділи, які нібито замість нас беруть Бахмут. Нас нібито не існує. Тому нам боєприпасів не дають взагалі. Боєприпаси видаються на якесь міфічне угруповання", – істерично заявляє "кухар Путіна".

Також Пригожин опублікував подану заявку на постачання боєприпасів. Назви снарядів у документі закриті. Проте судячи із цифр, "вагнерівцям" дають приблизно в десятки разів менше боєприпасів, ніж вони вимагають.