Горбунов та Пономарьов показали, як вітали захисників з Днем військово-морських сил

Українські зірки Юрій Горбунов та Олександр Пономарьов приїхали до захисників країни, аби привітати їх з Днем військово-морських сил України.
На сторінках в Instagram співак та телеведучий розмістили фото, де позували з нашими бійцями.
Як зазначив Горбунов, вони відвідали захисників разом з волонтерами.
"Заїхали до наших хлопців і дівчат разом з волонтерами привітати з Днем військово-морських сил!!! Ви на сторожі наших морів і річок! Точно знаємо -ворог не пройде! Зі святом вас! Бережіть себе! Перемоги нашій Україні!!!" – прокоментував продюсер.
Нагадаємо, Іван Дорн розсекретив, де перебуває його дружина з дітьми. Також він відповів, чи вважає російських журналістів Дудя і Собчак пропагандистами.
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