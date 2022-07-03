Горбунов та Пономарьов показали, як вітали захисників з Днем військово-морських сил

Українські зірки Юрій Горбунов та Олександр Пономарьов приїхали до захисників країни, аби привітати їх з Днем військово-морських сил України.

На сторінках в Instagram співак та телеведучий розмістили фото, де позували з нашими бійцями.

Як зазначив Горбунов, вони відвідали захисників разом з волонтерами.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Заїхали до наших хлопців і дівчат разом з волонтерами привітати з Днем військово-морських сил!!! Ви на сторожі наших морів і річок! Точно знаємо -ворог не пройде! Зі святом вас! Бережіть себе! Перемоги нашій Україні!!!" – прокоментував продюсер.

Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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