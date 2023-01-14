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Горе в десятках родин: кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Дніпрі ще більше зросла

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Горе в десятках родин: кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Дніпрі ще більше зросла

Фото: із соцмереж

Серед загиблих мирних жителів багатоповерхівки - 15-річна дівчина.

Внаслідок терористичного ракетного удару, який було здійснено ворогом 14 січня, загинуло уже 12 мешканців зруйнованої багатоповерхівки в Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За словами керівника області, серед загиблих - 15-річна дівчина. 

Окрім того, поранень зазнали 64 мешканці багатоповерхівки. 59 з них отримують медичну допомогу в лікарні, решта лікуються вдома. 

“Російська ракета принесла горе у десятки дніпровських родин. Час розплати прийде”, - написав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, після того, як ворожий бомбардувальник у суботу, 14 січня, ракетним ударом зруйнував багатоповерхівку у місті Дніпрі, з’явилося повідомлення про оголошену нагороду за інформацію про пілота, який керував літаком та здійснив запуск ракети.

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Перегляди
8606
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