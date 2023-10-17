Горіли техніка та окупанти: відео, яка президентська бригада вдарила по ворогу

У Мережі з’явилося відео з ударами по російських окупантах з боку бійців Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Відповідний ролик поширив журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов повідомив, що 2-й батальйон президентської бригади знищив російську військову техніку під час ударів західніше від села Красногорівка на Донеччині.

"Знищена техніка противника та палаючі російські солдати. Чудова робота 2-го батальйону Президентської бригади", – вказано в підписі до відео.

За даними журналістам, в результаті атаки були уражені дві російські бронемашини (MRAP), два танки та одна БМП.

На ролику видно, як українські захисники скидають із дрона вибухівку прямісінько на ворожу техніку. Вона загорається, як і самі російські бійці.

Президентська бригада показала відео з ударами по техніці окупантів

До слова, ЗСУ ліквідували на фронті розвідника Головного управління Генштабу ЗС Росії Олексія Межакова.

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