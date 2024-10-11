Горіло в Тьоткіно на Курщині: ворог зазнав втрат від fpv-нальоту розвідників (відео)

Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по окупантах, зазначає ГУР.

У російському селищі Тьоткіно Курської області ворог зазнав втрат від fpv-нальоту розвідників.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook та оприлюднило відповідне відео.

"У селі Тьоткіно атаками fpv-дронів спалено засоби зв’язку, знищено виявлені українськими розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом армії держави-агресора Росії", – йдеться у повідомленні.

Успішні дії на Курському напрямку фронту здійснила ударно-розвідувальна група "Відьмак" ГУР МО України спільно з бійцями Держприкордонслужби та ТрО ЗСУ.

"Пілоти дронів-камікадзе продемонстрували майстерність та продовжують результативно бити по московитах", – ГУР.

Нагадаємо, українські бійці зірвали плани ворога на Курщині. Окупанти зазнали серйозних втрат.

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