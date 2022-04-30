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Горить і палає техніка ворожа: у Генштабі показали, як ЗСУ знищують гаубиці окупантів (фото)

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Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua / ©

У Генштабі показали, як ЗСУ знищує ворожі гаубиці. Розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь.

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як виглядає контрбатарейна боротьба у виконанні українських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб.

"Розрахунки російських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати наші позиції. Однак, розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь. В ході подальшого корегування "каміння з неба" потрапило і по боєкомплекту", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що після того почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал".

Раніше українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився про "трисотих" захисників України. Російський військовий на камеру розповідав про те, що завдання виконано на "п'ять із плюсом", коли пролунав постріл.

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