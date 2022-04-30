Горить і палає техніка ворожа: у Генштабі показали, як ЗСУ знищують гаубиці окупантів (фото)

Горить і палає техніка ворожа: у Генштабі показали, як ЗСУ знищують гаубиці окупантів (фото)

У Генштабі показали, як ЗСУ знищує ворожі гаубиці. Розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь.

У Генеральному штабі Збройних сил України показали, як виглядає контрбатарейна боротьба у виконанні українських військових у Донецькій області.

Про це повідомляє Генштаб.

"Розрахунки російських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати наші позиції. Однак, розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія "попрацювала" у відповідь. В ході подальшого корегування "каміння з неба" потрапило і по боєкомплекту", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що після того почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал".

Раніше українські захисники ліквідували російського загарбника прямо під час запису відео, в якому він хвалився про "трисотих" захисників України. Російський військовий на камеру розповідав про те, що завдання виконано на "п'ять із плюсом", коли пролунав постріл.

Міністр внутрішніх справ описав поточну ситуацію на північно-східному фронті

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