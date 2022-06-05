"Горить, палає техніка ворожа": ЗСУ "приземлили" російський Су-25 на Запоріжжі (відео)

Збройні Сили України збили ворожий літак Су-25 у небі над Запорізькою областю.

Українські захисники "приземлили" російський Су-25 біля міста Оріхів.

Про це написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Щойно дізналися, що хлопці збили російський літак поблизу міста Оріхів. Класна робота наших ЗСУ", - прокоментував Єрмак.

На опублікованому записі видно, як після точного удару українських оборонців ворожа ціль падає. Після приземлення у небо здіймається густий дим. Чи вдалося катапультуватися російським пілотам - невідомо.

Нагадаємо, у неділю, 5 червня, президент України Володимир Зеленський вперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії здійснив робочу поїздку до Запоріжжя, де зустрівся з маріупольцями та військовими, які захищають область від ворога. Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.

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