Горить піхота, горить техніка окупантів: на Миколаївщині військові не дають отямиться ворогу

Гарматники на Миколаївщині наводять жах на загарбників своєю влучною стрільбою.

Хлопці, молодші за свої гармати років на тридцять, просто перемелюють російських десантників, йдеться в ТСН.

Два ударні російські гвинтокрили на великий швидкості відстрілявшись виходять із зони ураження. Їхнімі цілями були наші військові, які мужньо тримають оборону на Півдні. Зараз хлопці воюють і з ворожою піхотою і панцерниками, і авіацією. «Зараз відбулася ротація, під'їхали свіженькі, веселенькі і вони намагаються накидати Миколаїв. Довбають третю добу. Дякувати Богу, криворукі. Намагалися підійти, відбили, рухаємось вперед, я думаю, їхні найкращі сили вже в землі», - каже військовий «Сова».

Метр за метром під артобстрілами піхота просувається вперед. Їхню спину прикривають гармаші. Бо саме від їхньої ювелірної роботи залежать життя піхотинців. «Це боги війни, однозначно, наша артилерія найкраща. Хлопці, спасибі, допомагають, рятують, б'ють туди, куди треба», - додає «Сова».

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Дві Д-30 вже розгонуті на позиції. Гармати старші за артилеристів на років тридцять, але попри свій вік ці 152-міліметрові «Даринка» і «Маринка» добре працюють наводячи жах на окупантів.

«Артилерія це командна робота, ми не можемо працювати гарно, якщо у нас не має команди. Артилерія - це команда, гарно працювати, накривати цілі лише за допомогою злагодженого розрахунку, плюс злагоджені коретувальники, це та ж розвідка», - кажуть бійці.

Кожна хвилина - це життя, кожний виїзд гармашів у поля - це ризик. Попри перехресні обстріли наші артилеристи знають свою справу.

Щодень на тому боці щось горить - як не склад з боєкомплектом, то техніка. Оскаженілі від втрат, окупанти просто розстрілюють усі села, що у зоні ураження їх снарядів. Довкола Миколаєва цілих сіл вже не лишилось, зостались тільки люди, які попри важкі обстріли поки не їдуть з своїх насиджених гнізд.

«Коли ми чуємо, що цивільне населення страждає, ми теж дуже сильно страждаємо, як вам це пояснити, душа болить, там діти, там жінки», - кажуть військові.

За біль і смерті українців наші гармаші мстяться щодоби. Військові знають, що кожна знищена ціль наближає нас до перемоги.

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