Горять будівлі та відкриті території: в ОВА розповіли, як минула доба на Харківщині

У ніч проти 31 липня росіяни завдали ударів ракетно-зенітним комплексом С-300 по Немишлянському району Харкова. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок атаки пошкоджено виробничу будівлю. Зайнялося обладнання та готова поліграфічна продукція.

Про це повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Напередодн, 30 липня, близько 17:00 внаслідок ударів у Київському районі виникла пожежа в господарчій споруді приватного сектору.

Атакували війська держави-терористки і райони Харківщини. Росіяни завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Через обстріли зайнялися відкриті території, приватні будинки, господарчі споруди, знову поля із врожаєм.

В Ізюмському районі внаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві. Відкриті території також зайнялися у Чугуївському районі. У селищі Золочів, що у Богодухівському районі, сталася пожежа на полі пшениці.

У Циркунах та Вільхівці, що у Харківському районі горіли відкриті території та господарча споруда приватного сектору. Крім того, у Вільхівці постраждав 37-річний комбайнер, який підірвався на міні у селі. Він перебуває у медзакладі у стані середньої важкості.

Протягом доби від обстрілів росіян отримав поранення 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

В ОВА наголошують, що війська РФ з артилерії обстрілюють позиції ЗСУ. Розвідувальні групи противників також відійшли під тиском українських військових. Зокрема, у напрямку Нова Гусарівка - Гусарівка ворог силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій українських військ. Окупанти успіху не мали, а тому відійшли.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 31 липня двічі накрили Нікопольський район "Градами". Вранці неділі ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами. У Криворізькому районі загарбники поцілили зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді.

Читайте також: