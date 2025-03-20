"Горять машини, будинки трясуться": жителі Бєлгородської області просять про евакуацію

Мешканці села Ілек-Кошари у Ракитянському районі Бєлгородської області РФ звернулися до губернатора з проханням про евакуацію. Через атаку українських військ вони залишилися покинутими напризволяще місцевою владою - без електрики, води, газу та зв'язку.

Про це повідомляє Telegram-канал 7X7 з посиланням на повідомлення в російській соціальній мережі "ВКонтакте".

За словами місцевих жителів, населений пункт зазнає ударів безпілотниками.

"Горять машини, літають дрони, будинки трясуться. У селі багато дітей, не всі можуть виїхати самі. Крім ракет, що летять над головою, люди нічого не бачать і хто їм пояснить, що далі робити?" — наводить 7X7 коментарі місцевих жителів на сторінці губернатора.

В аналогічній ситуації опинилися і мешканці хуторів Сімейний, Барилів, Новий Шлях та Добрино у Ракитянському районі. Люди скаржаться, що місцева влада відповідає стандартними відписками.

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За інформацією Telegram-каналу від 18 березня у Бєлгородській області почали евакуювати жителів Краснояружського району, оскільки ЗСУ намагається прорвати російський кордон і атакує селища Графівка та Демидівка.

Влада запропонувала людям тимчасове розміщення та пообіцяла продуктові набори.

Однак у коментарях на сторінці губернатора Гладкова місцеві жителі зазначають, що офіційного оголошення про евакуацію не було, тому багато хто залишив свої будинки самостійно і тепер не може претендувати на допомогу від держави.

За даними Інституту вивчення війни (ISW) станом на 19 березня українські сили увійшли на територію Бєлгородської області, хоча залишається незрозумілим, чи зможуть вони утримувати ці позиції.

За оцінками ISW, ЗСУ просунулися на південь та південний захід від Демидівки, а також на південний захід від Графівки.

Нагадаємо, 20 березня військовий оглядач Дмитро Снєгирьов повідомив, що у відповідь на спроби російської армії прорвати кордон України на Сумщині підрозділи ЗСУ переносять бойові дії на територію Бєлгородської області РФ.

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