Горять "УАЗи" і "Камази": в ГУР показали відео знищення техніки і складу ворога

Українська військова розвідка відзвітувала про дві доби роботи на запорізькому фронті.

Українська військова розвідка на запорізькому фронті знищила дев’ять одиниць військового транспорту та польовий склад боєприпасів російських військ.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Бійці спецпідрозділу ГУР "Кабул 9" за дві доби роботи на запорізькому фронті виявили та знищили дев’ять одиниць військового транспорту ворога та польовий склад боєприпасів російських окупантів.

"Горять "УАЗи" і "Камази", пікап з туреллю, бензовоз – українська земля очищається від російського заліза", – зазначається в повідомленні розвідки.

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До слова, 17 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що безпілотники ГУР знищили російську РЛС у місті Ковилкіно, що в Мордовії.

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