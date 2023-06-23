Госпіталізація призовників з дозволу військкоматів: адвокат вказав на важливий момент у наказі ТЦК

В Івано-Франківській області у разі термінової госпіталізації придатних до служби чоловіків медики повинні повідомити про це військкомати.

Нюанси такого наказу роз'яснив адвокат Роман Сімутін.

За словами правника, такі речі відбуваються з єдиною метою - перевірити реакцію суспільства.

"Всесильний воєнком. Стався інсульт? Спершу біжіть отримати дозвіл на госпіталізацію від ТЦК, і лише після цього їдьте до лікарні. Збив автомобіль? Будучи непритомним, нагадайте лікарям, щоб заїхали за дозволом на госпіталізіцію в ТЦК. Конституція? Так є наказ МОЗ №374. Це сказав "всесильний" воєнком Івано-Франківська, який вкотре відзначився на всю країну "вишуканим" наказом про те, що всі військовозобов'язані можуть розміщуватися на госпіталізацію тільки з дозволу ТЦК", - пояснив адвокат.

Також читайте Чи можуть окупанти або ЗСУ атакувати через Каховське водосховище — пояснення експерта

Він додав, що тут "немає що коментувати і навіть обговорювати наближеність до законів".

Тим часом влада Прикарпаття заявляє, що інформація про заборону шпиталізацій мешканців області без погодження з територіальним центром комплектування не відповідає дійсності.

Читайте також: