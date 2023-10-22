Гості співали російський реп: фігурант "п'яних секс-вечірок" пишно відгуляв весілля (фото, відео)

Після розголосу у ЗМІ Олег Захаров закрив свій профіль в Instagram, де сам опублікував фото із весілля.

На Львівщині знову відгуляли гучне весілля. Нареченим виявився один із фігурантів скандальних "п'яних вечірок" у Києві Олег Захаров. Пишне гуляння відсвяткували в одному із найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa.

Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов, оприлюднивши у Facebook фото та відео із весілля.

Як видно із кадрів із соцмереж підозрюваного у сексуальному насильстві, ведучим на заході був відомий телеактор і комік Юрій Ткач. На сайті Prime event вказано, що за 5 годин роботи комік бере 4000$.

"Юрій Ткач, який щиро обіймався з п'яним підозрюваним у сексуальному насиллі, чим як би підтвердив йому - все ок, чувак, продовжуй в тому ж дусі, і в котрий раз продемонстрував нам, що гроші важливіші за репутацію, і що деяким людям неважливо, кого розважати - прокурорів-корупціонерів чи мажорів-гвалтівників. Головне, аби вчасно і добре платили. Так і живемо", - йдеться у його дописі.

Станом на 10:00 Ткач не прокоментував інформацію про пишне весілля, де був ведучим. Втім, він закрив можливість залишати коментарі на своїй сторінці в Instagram. Останній його допис про передані на фронті автомобілі.

Фотографії зі свого весілля розмістив у соцмережах сам Захаров, однак після розголосу закрив сторінки. Сторінка в Instagram підписана як florence_oleh. Світлини із весілля можна знайти за геотегом Edem Resort Medical & SPA.

Пишне весілля фігуранта "п'яних сек-вечірок". ФОТО: Андрій Лохматов

Пишне весілля фігуранта "п'яних сек-вечірок". ФОТО: Андрій Лохматов

Реакція українців

Під дописом журналіста українці обурені гучним весіллям під час війни. Коментатори шоковані як розмахом гуляння, так і тим, що підозрюваний у справі про "п'яні вечірки", вийшов на свододу. Вони пишуть:

"Жахливо та позорно таке робити навіть не тільки під час війни, а й взагалі, требо бути стриманими в своїх потребах. Ганьба.

Мій шок в шоці.

Інститут репутації відсутній як такий.

Страшні часи!

Одні гинуть на фронті, без зброї і амуніції! Інші живуть своє щасливе життя, наче немає війни!"

Дехто із користувачів Мережі звернулися до Національної поліції та Генеральної прокуратури, аби запитати про відкрите кримінальне провадження проти Олега Захарова та двох його друзів.

Пишне весілля фігуранта "п'яних сек-вечірок". ФОТО: Андрій Лохматов

Гості співали російський реп

Як свідчать кадри, поширені у соціальних мережах, наречений та його гості влаштували пафосне дійство у стилі російського виконавця "Тіматі", який підтримує війну Путіна. Молодики співали російський реп та розкидали на сцені фальшиві долари. На іншому відео видно, як Захаров та український комік Юрій Ткач, який був ведучим на весіллі, щиро обнімаються. Наречений говорить, що "Юрік п*здатий ведучий".

Гості співали російський реп: фігурант "п'яних вечірок" пишно відгуляв весілля

Що відомо про фігурантів "п'яних вечірок"

У лютому 2023 року і у Мережі з'явилися відео, на яких група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля у Києві. Згодом поліція встановила, що підозрюваними у секс-вечірках є Олег Захаров та двоє його товаришів, 19-річні Ярослав Домбровський і Андрій Ярина. Вони родом із Івано-Франківська.

Андрія Ярину, який заявляв, що його батько працює в СБУ, підозрюють у сексуальному насильстві та розповсюдженні порнографії. Суд обрав Ярині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ярославу Домбровському повідомили про підозру розповсюдженні порнографічного контенту, а Олегу Захарову – у сексуальному насильстві. 30 березня вони сплатили по 402 тис. грн застави кожен і вийшли із СІЗО.

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