Гостомель, Буча, Ірпінь: якими стали міста після російської окупації та щоденних обстрілів артилерією (фото)

Населені пункти зруйновані, під завалами залишаються люди, яких намагаються розблокувати рятувальники. Безліч мирного населення зникло безвісти.

Українські міста, в яких побував “рускій мір”, залишаються зруйнованими, спаленими та спорожнілими. Спецпідрозділи армії України, які вибивають окупантів з наших територій, знаходять у населених пунктах убитих місцевих мешканців та заміновані під'їзди, дороги та навіть дитячі майданчики.

ТСН.ua показує, якими міста стають після російських обстрілів та окупації.

Гостомель

Російські окупанти тут тренувалися вбивати. Після того, як військові злочинці РФ вийшли із населеного пункту, у ньому виявили убитими 11 цивільних.

За словами місцевих мешканців, на мирних людях тренувалися снайпери. Тіла вбитих згодом знайшли в одному із гаражів. Також під завалами від артилеристських обстрілів загинули десятки людей. Ще сотні вважаються зниклими безвісти.

Український центр безпеки та співпраці

"Ти міг рухатися в напрямку Гостомелю і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включаючи дітей. І міг повертатися назад — а цих тіл уже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почувалися окупанти на якійсь території, ніж далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони ховали свої сліди", — сказав голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

Бородянка

З кінця лютого населений пункт систематично став обстрілюватися російськими військовими злочинцями, які згодом зайшли та окупували нашу територію. Звільнити Бородянку ЗСУ вдалося 1 квітня.

Наразі рятувальники та вибухотехнічні фахівці обстежують та розмінують територію, а також розбирають завали, під якими живцем було поховано десятки людей.

Буча

У населеному пункті російські окупанти розстріляли щонайменше 320 людей. Військові злочинці стріляли у бік людей на цивільних автомобілях, які намагалися евакуюватися.

Військові злочинці також влаштували під час окупації Бучі полювання на місцевих політиків.

Ірпінь

В Ірпені російські окупанти розстрілювали людей і давили їхні тіла танками. Коли ЗСУ звільнили місто, останки вбитих довелося збирати буквально частинами.

За словами міського голови Олександра Маркушина, серед загиблих є жінки та діти. Від куль окупантів загинули місцеві мешканці, які не хотіли підкорятися злочинцям Кремля.

Читайте також: