Гостра нестача боєприпасів у ЗСУ: Кулеба звернувся до Європи із важливою заявою

Під час розмов із західними партнерами Кулеба постійно говорить про брак боєприсапів.

На тлі гострої нестачі боєприпасів у ЗСУ голова МЗС Дмитро Кулеба закликав Європу заборонити експорт боєприпасів з країн в інші країни, окрім України.

Про це він сказав в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передає "Європейська правда".

"Всі контракти на експорт боєприпасів, вироблених в Європі, до третіх країн мають бути призупинені, і всі такі боєприпаси мають бути направлені до Україним. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи",- підкреслив Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що під час розмов із західними партнерами постійно говорить про брак боєприсапів. За його словами, союзники визнають, що вони "припустилися помилок", що надто пізно почали нарощувати виробництво боєприпасів.

"Вони занадто пізно вирішили нарощувати власне виробництво, підписувати довгострокові контракти та вводити в експлуатацію нові виробничі лінії. На жаль, ми зараз розплачуємося за ці помилки", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, генерал США у відставці попередив європейських лідерів, що у разі поразки України "у нас буде фронт НАТО на 2500 миль".

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