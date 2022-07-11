"Гостра нестача "нової крові": окупанти оголосили чергову хвилю мобілізації в "ДНР"

Російські загарбники відчувають нестачу "добровольців" для участі у війні проти України.
Окупанти оголосили чергову хвилю мобілізації в Донецьку.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Окупанти в Донецьку почали чергову хвилю мобілізації через гостру нестачу "нової крові" на фронті. Донецьк вже майже без чоловіків тому "вербування" добровольців зведено нанівець.
Наступні в черзі "захищати молоду республіку" - новоокуповані території. Звісно ж – "добровільно", - зазначив він.
У оголошенні про набір "добровольців за контрактом" зазначається, що шукають чоловіків від 19 до 60 років з військовим досвідом.
Нагадаємо, Гайдай розповів про мобілізацію та бої на околицях Луганської області.
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