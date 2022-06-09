Готівку завезли броньовиками: в Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях

В окупованому Маріуполі росіяни почали видавати місцевим мешканцям пенсію в рублях. Отримати “на руки” пенсіонери отримують готівкою 2,6 тисяч гривень.

Гроші в Маріуполь окупанти завезли броньованими автівками.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Петро Андрющенко.

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За даними росіян, в місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Проте за даними українських джерел, близько 10 тисяч людей принципово відмовилися отримувати російську пенсію. Отримати місцеві мешканці можуть 2,6 тисяч гривень.

“Видача пенсій очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання. Черга розписана до кінця місяця, але знов - це не рятує від хамства та битви за виживання. Головне питання - звідки гроші і як видають. Видають налом, який напередодні броньовиками було завезено. В рублях. Це прекрасно демонструє міць російської економіки та чесність звітів путіна про економічні прориви. Тупо штампують на печатному станку скільки налічки, скільки потрібно. Сучасна історія грошей росії такий самий фейк, як і сама росія”, - наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що на Харківщині колаборанти створили фейкову "військову цивільну адміністрацію".

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