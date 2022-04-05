Готові до звільнення: у РФ опитують викладачів військових училищ щодо готовності взяти участь у “спецоперації”

Готові до звільнення: у РФ опитують викладачів військових училищ щодо готовності взяти участь у “спецоперації”

Командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу.

В західному військовому окрузі Російської Федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації, повідомляє Генеральний Штаб ЗСУ.

Крім того, командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів.

"У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у “спеціальній операції” за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до “виконання завдань” та готові до звільнення з військової служби", - зазначили в Генштабі.

Росія підтримує на державному рівні ненависть і намагається експортувати її до інших держав завдяки пропаганді та корупції.

Крім того, РФ провокує глобальну продовольчу кризу, яка може призвести до голоду в Африці та інших країнах.

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