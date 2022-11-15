Готові захищати східний фланг НАТО: Кулеба закликав надати Україні літаки й ППО

Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував НАТО провести саміт і запросити туди Україну.

Про це очільник МЗС написав у Twitter.

За словами Кулеби, Україна підтверджує свою повну солідарність із Польщею та готова надати будь-яку необхідну підтримку.

" Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою. Серед найближчих дій: саміт НАТО за участю України для розробки подальших спільних дій, що змусить Росію змінити свій курс на ескалацію", - зазначив міністр закордонних справ.

Кулеба закликав Альянс надати Україні сучасні літаки, такі як F-15 і F-16, а також системи ППО, щоб ЗСУ могли перехоплювати будь-які російські ракети.

"Сьогодні захищати небо України означає захищати НАТО", - наголосив він.

Глава МЗС запевнив західних партнерів, що Україна готова й надалі робити внесок у колективну євроатлантичну безпеку та захищати східний фланг НАТО — навіть незважаючи на те, що ми ще не є членами Альянсу.

" Маючи всю необхідну техніку, ми зможемо захистити як українське небо, так і небо наших сусідів", - підсумував міністр.

Нагадаємо, що увечері, 15 листопада, вибухи пролунали у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. За попередньою інформацією, туди прилетіли російські ракети або їхні уламки. В результаті атаки загинули двоє людей. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони.

Пізніше у польських ЗМІ з'явилася інформація що біля біля Томашева у небо піднялися військові літаки.

США, Британія, Німеччина та НАТО заявили, що вивчають усі обставини інциденту. А в Росії відхрестилися від того, що їхні ракети впали на територію Польщі.

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