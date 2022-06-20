Готові завдати удару: стало відомо, скільки російських кораблів перебувають в акваторії Чорного моря

В акваторії Чорного моря перебувають п’ять російських кораблів. Два судна на воді, ще три - підводні.

Російські окупанти підсили підводну компоненту у війні проти України.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

“Зранку було знищено силами ПВО дві ракети, які були запущені з території окупованого Криму. Ракети типу “Онікс” - це надзвукові ракети, які важко спіймати, але наші сили дуже чітко спрацювали. В акваторії Чорного моря перебувають п’ять кораблів, які несуть на борту ракети. Ворог також збільшив кількість підводних човнів, які теж можуть стріляти по Одещині саме крилатими ракетами”, - наголосив Сергій Братчук.

Нагадаємо, що колишньому меру Києва Черновецькому оголошено про підозру у держзраді.

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