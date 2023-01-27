Готовий до великих втрат: Путін планує новий наступ на Україну - Bloomberg

Новий наступ може розпочатися вже у лютому або березні

У Кремлі готуються до нового наступу на Україну. Попри великі втрати, російський диктатор Володимир Путін переконаний, що його окупаційні війська можуть повернути ініціативу після місяців втрати позицій.

Про це пише Вoomberg.

"Майже через рік після повномасштабного вторгнення, яке мало тривати кілька тижнів, Володимир Путін готує новий наступ в Україні, одночасно готуючи свою країну до конфлікту зі США та їхніми союзниками, який, як він очікує, триватиме роками. За словами людей, наближених до Кремля, новий наступ може розпочатися вже в лютому або березні", - пише видання.

Таким чином Кремль хоче продемонструвати боєздатність його армії. Також РФ погодилася б на повне перемир'я за умови, що вже окупована Росією територія залишиться під її контролем.

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Видання зазначає, що Путін досі залишається переконаним у тому, що залучення більшої кількості військових дозволить Росії змінити перебіг у розв'язаній війні. Невдачі та нові жертви, які щоденно зростають, не переконують його у цьому.

У Кремлі уже підпорядковують потребам війни економіку і російське суспільство. Таким чином, новий раунд мобілізації у Росії можливий вже навесні.

Експерти наголошують, що розчарування Путіним ситуації на фронті не змушує його відмовитися від своїх цілей. Це свідчить про те, що війна буде довшою, кривавішою і гіршою для всіх.

В американській та європейській розвідці сумніваються, чи вистачить Росії ресурсів для нового масштабного наступу. Навіть мобілізації 300 000 осіб минулої осені може виявитися недостатньо.

Водночас в Україні продовжують нарощувати поставки зброї. В адміністрації президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16. А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що танки Leopard 2 будуть доставлені до України до кінця березня.

Видання пише і про те, що Україна готується відтісняти російські війська і звільняти свої території. Питання лише в тому, чи розпочне Росія на новий наступ, ще до того, як Київ отримає обіцяні поставки американських і європейських бойових танків. Жорстокі і виснажливі атаки росіян на сході – поблизу таких міст, як Бахмут – виснажили українські сили і не дозволили їм проводити наступальні операції на інших напрямках.

Американські та європейські військові насторожені тим, що війна розв'язана Росією, незабаром може перетворитися на артилерійську битву в стилі Першої світової з майже безперервним боєм на лінії фронту.

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