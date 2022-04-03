Готовий зустрітися з Путіним лише після припинення обстрілів окупантами України - Зеленський

Зеленський наголосив, що немає іншого шляху припинення війни, крім діалогу.
Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак перемовини можуть відбудитися лише тоді, коли РФ припинить вогонь.
Про це він сказав у токшоу Face the Nation, передає The Guardian.
Зеленький розповів, що зараз складно сказати про особисту зустріч після того, що окупанти вчинили. "Як після всього зробленого (окупантами Росії - ред.) ми можемо вести якісь переговори з Росією, але я як президент повинен це зробити", - сказав український президент.
"Немає іншого шляху, крім діалогу, якщо ми не хочемо, щоб сотні тисяч чи мільйони загинули, але я не можу навіть зустрітися, коли триває обстріл. Отже, по-перше, припинення вогню. Тоді ми можемо провести зустріч", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, російські військові на території Київської області вчиняли геноцид українців. Вони грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували.
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