Готовий зустрітися з Путіним лише після припинення обстрілів окупантами України - Зеленський

Готовий зустрітися з Путіним лише після припинення обстрілів окупантами України - Зеленський

Зеленський наголосив, що немає іншого шляху припинення війни, крім діалогу.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак перемовини можуть відбудитися лише тоді, коли РФ припинить вогонь.

Про це він сказав у токшоу Face the Nation, передає The Guardian.

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Зеленький розповів, що зараз складно сказати про особисту зустріч після того, що окупанти вчинили. "Як після всього зробленого (окупантами Росії - ред.) ми можемо вести якісь переговори з Росією, але я як президент повинен це зробити", - сказав український президент.

"Немає іншого шляху, крім діалогу, якщо ми не хочемо, щоб сотні тисяч чи мільйони загинули, але я не можу навіть зустрітися, коли триває обстріл. Отже, по-перше, припинення вогню. Тоді ми можемо провести зустріч", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, російські військові на території Київської області вчиняли геноцид українців. Вони грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували.

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