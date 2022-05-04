Готовність РФ завдати ударів з Чорного моря та 47 загиблих російських військових: яка ситуація на півдні України

Готовність РФ завдати ударів з Чорного моря та 47 загиблих російських військових: яка ситуація на півдні України

Ворог завдав черговий ракетний удар по кільком регіонам України, на півдні, зокрема по Одещині і Кіровоградщині.

Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку противник продовжував інженерне удосконалення своїх позицій, активних наступальних дій не вів, але здійснював обстріли артилерією та броньованою технікою.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Відучора в місті Токмак, на Запоріжжі окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних Сил України. Не виключено здійснення провокативних дій такими "вирядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення.

Тим часом діями українських мобільних протитанкових груп забезпечено контроль території 4 населених пунктів поблизу адмінмежі Миколаївщини і Херсонщини.

Загальні ворожі втрати за добу склали 47 російських військових та 15 одиниць техніки, серед яких 2 безпілотники-розвідники, радіолокаційна станція та дизель-генератор, 2 зенітно-ракетних комплекси та 8 одиниць автомобільної техніки. Також знищено 7 складів, колона противника з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України, на півдні, зокрема по Одещині і Кіровоградщині.

Двома випущеними з Каспійського напрямку ракетами влучено по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини, на жаль є загиблі та поранені.

Ще три ракети, спрямовані на Одещину, збиті силами ППО.

Повторно атакуючи Одещину, ворог вдарив ще 2 ракетами по об’єктах інфраструктури регіону. На щастя, постраждалих нема.

Корабельне угруповання чорноморського флоту Росії перебуває у готовності, щоб завдавати удар по території України.

"Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій при повітряній тривозі, не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні, довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в сили оборони й нашу спільну Перемогу. Ворога долаємо разом! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" в Маріуполі.

Увечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.

Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю.

Також російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області.

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