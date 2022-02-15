Готувала вибухи на Луганщині: СБУ затримала російську розвідницю

Теракти були спрямовані проти підрозділів СБУ, які задіяні в Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Співробітники СБУ на території Луганської області затримали агентку так званого “МДБ ЛНР”, яка за дорученням російських кураторів збирала розвіддані для вчинення терактів з використанням вибухівки проти підрозділів української спецслужби.

Про це повідомили у вівторок, 15 лютого, у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, місцева жителька у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ, представником розвідки незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій території.

Агентка отримала завдання збирати відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганщини. Для передачі інформації були визначені закриті канали зв’язку.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила ворожого агента, який готував вчинення теракту в Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур.

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